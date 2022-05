Erste Besucherzahlen der Gartenschau Eppingen positiv

Mehrere tausend Blumen- und Gartenfreunde haben am Eröffnungs-Wochenende die Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn) besucht. Besonders gefragt war der Sonntag mit verkaufsoffener Innenstadt.

Schon in den ersten drei Tagen strömten die Besucher. Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke (parteilos) rechnet mit bis zu 10.000 Menschen auf dem Gartenschau-Gelände bis Sonntagabend. Am Freitag war die Schau feierlich eröffnet worden. Nach einem noch verhaltenen Samstag, sei ein Großteil dann am Sonntag gekommen, so Holaschke gegenüber dem SWR.

"Ich bin überwältigt vom Zuspruch und von den Stimmen. Es ist wichtig was Besucher sagen."

Besucher entdecken immer wieder neue Pflanzen auf der Schau SWR

Sonntag mit ökumenischem Gottesdienst gestartet

Zum ersten großen ökumenischen Gottesdienst der Gartenschau hatten sich am Sonntagvormittag rund 300 Menschen eingefunden, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Tagsüber konnten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Programmpunkte, Vorstellungen und Führungen auf dem Gartenschaugelände erleben.

Eppinger Gartenschau ist bis Oktober geöffnet SWR

Bereits über 30.000 Tickets verkauft

Wie üblich bei Gartenschauen sind Dauerkarten insbesondere bei Menschen aus der Umgebung beliebt. Sie ermöglichen einen einfachen und regelmäßigen Zugang zum Gelände sowie zu den vielfältigen Veranstaltungen. In Eppingen sind bis Sonntag rund 11.000 Dauerkarten verkauft worden und über 20.000 Tageskarten, so Holaschke.

"Jetzt muss sich das Tagesgeschäft einspielen."

Kommende Woche ist viel geplant

Am Montag findet ein EU-Schulprojekt statt, am Mittwoch das Stadtgespräch der Heimatfreunde und kommendes Wochenende das große "Blaulicht-Wochenende" mit Feuerwehren, Technischem Hilfswerk (THW) und vielen Ehrenamtlichen. Auch an Christi-Himmelfahrt rechnet der Bürgermeister mit einem besonders besucherstarken Tag - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.