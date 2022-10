Eppinger Gartenschau endet mit gutem Gefühl

Nach 136 Tagen geht die Gartenschau in Eppingen heute offiziell zu Ende. Zum Abschluss endet sie zwar mit durchwachsenem Wetter, aber auch mit viel Optimismus.

Die Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn) hat verregnete Wochenenden genauso wie Hitzewellen im Sommer erlebt, mit den Besucherzahlen ist Oberbürgermeister Klaus Holaschke (parteilos) trotzdem zufrieden. Rund 200.000 Menschen sind zur Gartenschau gekommen. Und auch in Eppingen hat die Gartenschau etwas verändert, es sei ein Zusammenhalt entstanden, der auch nach der Gartenschau bleiben soll, sagt Holaschke.

"Wir haben 380 Ehrenamtliche und viele, viele, viele drumherum erreicht. Und dieses Potenzial auch im Sinne eines heißen Herbsts oder Winters, dieses Potenzial gilt es jetzt zu erhalten. Da sind wir in intensivsten Überlegungen."

Viel geboten am Wochenende

Am Abschlusstag ist in Eppingen neben der Gartenschau auch verkaufsoffener Sonntag. Und zur Abschlussfeier am Abend kommt die Gruppe Lost Eden. Einen Tag später, am Tag der Deutschen Einheit, ist in der Eppinger Altstadt dann Kerwe mit einem Krämermarkt.