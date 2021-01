per Mail teilen

In Eppingen wird der Altstadtring ab heute gesperrt. Grund sind Bauarbeiten für die Gartenschau. Die Sperrung soll bis zum Ende der Gartenschau und ihrem Rückbau dauern, also bis mindestens Oktober. An das Ärztehaus oder den Hofladen der Familie Schlimm kommt man weiterhin, heißt es von der Stadt. Der Verkehr wird ansonsten umgeleitet. Für Fußgänger ist der Altstadtring noch bis circa Mitte März passierbar. Ab 7. Mai braucht man dann für das Gartenschaugelände eine gültige Eintrittskarte.