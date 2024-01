OB Mergel fordert "faire Bewertung" der Innenstadtsituation

Die Stadtinitiative spricht von einem möglichen Innenstadtsterben, Oberbürgermeister Mergel ist optimistischer. Wie es mit Galeria Kaufhof weitergeht, ist aber unklar.

Die Stadtinitiative fürchtet ein Sterben der Heilbronner Innenstadt, Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) ist dagegen optimistischer: Transformation der Innenstadt sei jedes Jahr das Thema. Die Probleme in Heilbronn seien dieselben, wie in jeder anderen Stadt auch. Eine vollkommen "intakte" Innenstadt gebe es seit dem Onlinehandel kaum noch zu finden. Er fordert deswegen eine "faire, realistische" Darstellung der Stadt.

Mergel: "Gute Gründe" für Fortbestand der Galeria Kaufhof

Für einen Fortbestand der Galeria Kaufhof sieht Mergel "jeden Tag mehr gute Gründe". Allerdings ließ er im Pressegespräch der Heilbronn Marketing GmbH am Donnerstag offen, wie diese Gründe aussehen. Die Zukunft der Innenstadt sieht er in einem Mix aus kleinen Verkaufsflächen, Gastronomien, Büros und Wohnungen - wie es beispielsweise im Marrahaus in der Innenstadt der Fall sei. Das Marrahaus sei jedoch auch ein Beispiel dafür, dass es in Heilbronn zu viele Filialisten gebe und zu wenig inhabergeführte Geschäfte, so Mergel.

Um eine solche Mischung an kleinen Geschäften zu erreichen, sieht Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, auch die Immobilienbesitzer in der Pflicht. Letztlich gebe es eine freie Marktwirtschaft, so dass es deren Entscheidung bleibe, an wen sie vermieten. Er appelliert aber, ob man als Vermieter nicht vielleicht auch einen Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt leisten wolle, statt nur auf Gewinnmaximierung zu achten. Im Fall der Galeria Kaufhof gibt er zu bedenken, dass sich gezeigt habe, dass Handel in der Innenstadt meist nur noch im Erdgeschoss funktioniere und nicht mehr in mehrstöckigen Geschäften.

Vielfalt an Geschäften schwierig

Auch Marielena Maltzan von der Stadtinitiative Heilbronn sieht einen Mix aus kleineren Läden und Gastronomien als mögliches Zukunftsmodell. In manchen Branchen sei aber schwierig, überhaupt neue Geschäfte für die Innenstadt zu gewinnen. Als Beispiel nannte Maltzan Schuhhändler. Die meisten von ihnen hätten bereits wirtschaftlich zu kämpfen. Das erschwere dann die Vielfalt in der Innenstadt.

Handel sei zwar ein zentrales Element, aber die Stadt müsse auch ein Gesamterlebnis bieten, so Maltzan. Das klappe nur mit einer hohen Aufenthaltsqualität, beispielsweise mit Grünflächen, Sicherheit und Parkmöglichkeiten. Dies sei Aufgabe der Stadt. Die Veranstaltungen durch die Heilbronn Marketing bewertet sie positiv, die Potentiale für Heilbronn seien aber noch nicht ausgeschöpft.