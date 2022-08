Experte rät: Finger weg von allem, was an der Kartoffel grün ist

Der Heilbronner Beratungsdienst Kartoffelanbau rät beim Thema Gift in Kartoffeln zur Gelassenheit. Die Knolle war zur Giftpflanze des Jahres gekürt worden.

Der Heilbronner Kartoffelberater Mark Mitschke gibt Entwarnung: Die Kartoffel wurde zur Giftpflanze des Jahres gewählt, um auf die giftige Wirkung des Stoffes Solanin in den grünen Pflanzenteilen und Keimen aufmerksam zu machen. Solanin lasse sich ganz einfach entfernen:

"Wenn ich (...) diese grüne Stelle mit wegschäle, ist dieses Grün auch kein Thema. In den Augen ist etwas mehr Solanin ja, aber ich muss nicht die ganze Kartoffel wegschmeißen."

Verzehr falscher Pflanzenteile kann lebensgefährlich sein

Tatsächlich hatte es früher Todesfälle gegeben - weil das Falsche an der Pflanze gegessen wurde. Deshalb lautet die Botschaft der Experten: Finger weg von allem, was an der Kartoffel grün ist. Dort verbirgt sich konzentriert das Gift Solanin. Auch in stark keimenden Kartoffeln tritt es auf. Es bewirkt Atembeschwerden, Übelkeit und Erbrechen, Brennen und Kratzen im Hals bis hin zu Darm- und Nierenentzündungen oder Krämpfe und Lähmungen.

Moderne Kartoffelzüchtungen haben einen viel niedrigeren Solaningehalt SWR

Die gute Nachricht: Moderne Kartoffelzüchtungen haben einen viel niedrigeren Solaningehalt als die Ernten aus früheren Zeiten. Solanin lässt sich nicht einfach wegkochen. Als hitzebeständiger Wirkstoff geht es erst ab 240 Grad Celsius kaputt - Kochwasser hat aber nur 100 Grad. In der Schale findet sich mehr von dem Stoff als im Inneren der Knolle, weshalb man insbesondere Kleinkindern nur geschälte Kartoffeln geben sollte. Zerkleinerte Kartoffeln sollten nicht mehr in den Kühlschrank, weil sich an den Schnittstellen ebenfalls Solanin bildet.

Kartoffel als wertvolles Grundnahrungsmittel

Kartoffelberater Mark Mitschke lobt die Kartoffel als Grundnahrungsmittel, da sie sich mit vergleichsweise wenig Wasser anbauen lasse. Deshalb wechselten Bauern in China zunehmend vom Reis zur Knolle. Deutsche äßen im Schnitt knapp 20 Kilogramm Kartoffeln pro Jahr, zu Corona-Zeiten seien es 24 Kilogramm gewesen. "Wenn sich der Kunde Zeit nimmt, wird mehr gekauft", schmunzelt der Berater. Wer seine Kartoffeln kühl und dunkel lagere, habe die besten Chancen, sie ohne grüne Stellen in den Kochtopf legen zu können, so der Experte.