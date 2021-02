Die Suche nach einem Alternativstandort für die umstrittene Bodenaufbereitungsanlage in Gerlachsheim (Main-Tauber-Kreis) soll mit Nachdruck weiter betrieben werden. Dies ist die Empfehlung des Petitionsausschusses, dessen Bericht jetzt im Landtag beschlossen wurde. Der Bau der Bodenaufbereitungsanlage am Ortsrand von Gerlachsheim ist nach Auffassung des Petitionsausschusses rechtens. Dennoch soll die Stadt Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) mittelfristig einen Alternativstandort anbieten, um eine Verlagerung der Anlage zu ermöglichen. Darüber hinaus wird eine dauerhafte Tempo 30-Regelung in der Ortsdurchfahrt empfohlen. Enttäuscht zeigte sich die Bürgerinitiative, die sich seit Jahren massiv gegen den Standort wehrt und aus dessen Reihen die Petition eingereicht worden war. Sie vermutet, dass Ministeriumsvertreter Einfluss genommen hätten zugunsten von Unternehmen und Landratsamt. Bürgermeister Lukas Braun bemängelte an dem Bericht inhaltliche Verkürzungen und teils sachliche Fehler. Dennoch sollte man jetzt dem Beschluss folgen und für eine dauerhafte Tempo 30-Regelung in der engen Ortsdurchfahrt und für einen Alternativstandort kämpfen. Das werde wegen der Schutzgebiete im Taubertal und der nötigen Kooperation mit Nachbarkommunen noch schwer genug, so der Bürgermeister. Die Bürgerinitiative sieht im Umzug an einen anderen Standort den einzigen Weg, um den Konflikt in Gerlachsheim zu lösen. Vor drei Wochen wurde dort mit dem Bau der Anlage begonnen.