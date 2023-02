per Mail teilen

Die Erwartungen an den Flüchtlingsgipfel waren hoch. Umso größer ist die Enttäuschung in den Kommunen darüber, dass kein neues Geld fließen wird, auch nicht nach Heilbronn-Franken.

Mehr Kooperation, aber kein neues Geld für die Kommunen. So lässt sich das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels zusammenfassen, zu dem die Bundesinnenministerin am Donnerstag geladen hat. Für Klaus Holaschke, Vizepräsident des Baden-Württembergischen Gemeindetages und Oberbürgermeister in Eppingen (Kreis Heilbronn), reicht das nicht aus.

Holaschke sagte dem SWR, es müsse einfach mehr Geld - "und zwar kostendeckendes Geld" - vom Bund kommen.

Mehr Personal in den Rathäusern und Landratsämtern

"Die Finanzmittel reichen nicht aus", fährt er fort. Es müsse mehr Geld in die Kommunen fließen, das vor allem unbürokratisch dort ankommt, wo es gebraucht wird. Es gehe nicht nur um die Frage der Unterbringung, sondern auch darum, dass man das Personal in den Rathäusern und Landratsämtern weiter aufstocken müsse.