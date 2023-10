Nachtbürgermeister für Heilbronn?

per Mail teilen

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Heilbronn stimmt am Montag darüber ab, ob Heilbronn einen Nachtbürgermeister bekommen soll.

Der Nachtbürgermeister oder die Nachtbürgermeisterin soll eine Vermittlerrolle zwischen Veranstaltern, der Partyszene und der Verwaltung einnehmen und sich praktisch als "Lobbyist" für das Nachtleben in der Verwaltung einsetzen. Dabei soll eng mit dem Ordnungsamt zusammengearbeitet werden. In vielen Städten gibt es diesen Job bereits. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Heilbronn wird am Montag darüber abstimmen.

Ein Nachtbuskonzept wurde in Heilbronn bereits etabliert sowie Sicherheitskonzepte und Schulungen für Mitarbeitende in den Clubs und Bars, wie sie dafür sorgen können, dass sich alle Gäste wohl fühlen.

Job als Nachtbürgermeister zeitaufwändig

Der Job als Nachtbürgermeister sei sehr zeitaufwändig und brauche viel Engagement, weshalb er als feste Stelle ausgeschrieben werden soll. Auf ehrenamtlicher Basis sei diese Aufgabe nicht erfüllbar gewesen. Zudem gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Clubs und Bars laut Stadtverwaltung schwierig, da "die Motivation zur Interaktion und Zusammenarbeit nicht überall ausgeprägt war". Hier soll der Nachtbürgermeister als Vermittler eingesetzt werden.