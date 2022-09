So kommt das dritte Entlastungspaket in Heilbronn an

per Mail teilen

Bei den Heilbronnerinnen und Heilbronnern kommt das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition überwiegend gut an. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Innenstadt gab es auch Kritik.

Das dritte Entlastungspaket, welches die Spitzen der Ampel-Koalition am Sonntagvormittag vorgestellt haben, sei ein "guter Kompromiss", heißt es unter anderem in der Umfrage in der Fußgängerzone. Andere Stimmen ordnen es als "relativ sozial" ein. Einige Passanten befürworten, dass Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende und Geringverdienende berücksichtigt werden.

Auch kritische Stimmen unter den Heilbronnerinnen und Heilbronnern

Doch es gibt auch Zweifel bei den Menschen in Heilbronn. Das Entlastungspaket von einem Volumen über 65 Milliarden Euro könnte eine zu hohe Verschuldung sein, heißt es. Auch die Meinung, dass das Paket nichts weiter als "ein Tropfen auf den heißen Stein" sei, findet sich unter den Heilbronnerinnen und Heilbronnern.