"Warum nicht gleich so?" - VdK Heilbronn begrüßt drittes Entlastungspaket

Frank Stroh, der Heilbronner Kreisverbandsvorsitze des Sozialverbands VdK ist zufrieden mit dem dritten Entlastungspaket der Ampel-Koalition.

Frank Stroh, der Heilbronner Kreisverbandsvorsitze des Sozialverbands VdK ist zufrieden mit dem dritten Entlastungspaket, welches die Spitzen der Ampel-Koalition am Sonntagvormittag vorgestellt haben. Man habe in der letzten Minute noch die Kurve bekommen und in den Beschlüssen auch die sozial Schwachen und Minderverdienenden Deutschlands berücksichtigt, so Stroh im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn und fragte: "Warum nicht gleich so?". Die beschlossenen Maßnahmen sollen die erwarteten hohen Preissteigerungen abfedern und Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen entlasten. Das dritte Entlastungspaket soll ein Gesamtvolumen von mehr als 65 Milliarden Euro haben. Noch zweifelt Stroh aber etwas an der Umsetzung dieser großen Ankündigungen, wie er sagte.

Trotz Befürwortung des Entlastungspakets: Kritik und Zweifel

"Wir wollen mal schauen, wie das in zwei, drei Monaten mit der Umsetzung aussieht", macht Stroh seine Zweifel deutlich. Zudem ärgere es ihn, dass man erst "Droh- und Druck-Potenzial" aufbauen müsse, "bevor sich Regierende bewegen", wie er sich ausdrückte. In seinen Augen schade das der Demokratie und sei nicht gut für das Gemeinwesen.