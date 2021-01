Ein mutmaßlicher Enkeltrickbetrüger steht heute vor dem Amtsgericht Heilbronn. Der Mann soll Mitglied einer Bande gewesen sein und als Abholer fungiert haben. So soll er im Oktober vergangenen Jahres bei einem Rentner 23.000 Euro abgeholt haben, wurde aber auf frischer Tat ertappt, nachdem das Opfer Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert hatte. Zuvor soll eine Frau den Rentner angerufen, sich als Enkelin ausgegeben und berichtet haben, dass sie für ein notarielles Geschäft 40.000 Euro braucht. Um das Lügengebilde realistischer erscheinen zu lassen, riefen in der Folge noch ein falscher Notar und ein falscher Mitarbeiter der Commerzbank an. Das Opfer wurde dennoch misstrauisch und verständigte die Polizei. Der Angeklagte sitzt seitdem in U-Haft.