Neue Masche: Enkeltrick per SMS

Die Polizei hat im Bereich Wertheim (Main-Tauber-Kreis) eine neue Form des sogenannten Enkeltricks registriert. Dort sind ältere Menschen mit Kurznachrichten kontaktiert worden. In den neuesten Fällen sind die Täter nicht mehr am Telefon, sondern sie melden sich per SMS. Sie täuschen darin vor, dass sich beispielsweise die Nummer von der Tochter oder dem Enkel geändert hätte und sie sich deshalb jetzt auf diesem digitalen Weg melden. Danach wurden Nachrichten wie "Ich habe ein Problem Mama" geschickt, dann Geld und Kontodaten mitgeteilt, auf die gewisse Beträge überwiesen werden sollten. Die Polizei Heilbronn warnt vor solchen Nachrichten, die sollten genau geprüft werden.