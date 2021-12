Geflügelpest sorgt für Engpass bei Weihnachtsgänsen

Metzger und Geflügelhändler aus Heilbronn-Franken rechnen mit einem Engpass bei Weihnachtsgänsen. Grund ist die Geflügelpest im vergangenen Frühjahr.

Für viele Menschen gehören Weihnachten und Gänsebraten einfach zusammen. Doch das traditionelle Festtagsessen ist in diesem Jahr besonders rar und teuer.

Geflügelpest macht Strich durch Gänsebraten

Rund 40 Prozent weniger Gänse als sonst sind in diesem Jahr verfügbar. Der Grund für die aktuellen Gänse-Engpässe liegt schon einige Monate zurück: Die Geflügelpest hatte sich ausgebreitet.

Es komme häufiger vor, dass Zugvögel auf ihrer Durchreise Nutztiere in Deutschland mit dem sogenannten aviären Influenzavirus anstecken, erklärt Rüdiger Stahl, Inhaber des Hofguts Hohschön in Gundelsheim (Kreis Heilbronn). Gänse in Freilandhaltung seien der Geflügelpest vergleichsweise besonders schnell ausgesetzt.

"Es mussten viele Elterntiere gekeult werden und da gab es dann Probleme mit der Versorgung von den Küken. Deswegen gibt es weniger Gänse allgemein in Deutschland."

Gans nur auf Vorbestellung und zu höherem Preis

Auf Rüdiger Stahls Hof schnattern aktuell noch 170 Gänse. Die meisten davon sind vorbestellt für Weihnachten.

Rüdiger Stahl, Inhaber des Hofguts Hohschön in Gundelsheim, inmitten seiner Gänseschar. SWR Simon Bendel

Die Produkt-Knappheit schlage sich auch im Preis nieder, berichtet Harald Hohl, Obermeister der Fleischer-Innung Heilbronn-Hohenlohe-Schwäbisch Hall. Demnach sind die beliebten Saisonvögel in diesem Jahr 30 bis 40 Prozent teurer als sonst.

"Wenn das Geflügel sehr knapp ist, geht natürlich der Preis hoch. Also bei fünf Kilo Gans zahlen Sie dieses Jahr circa 120 bis 125 Euro."

Bei den Kunden der Metzgerei Hohl in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) sind Gänse in der Weihnachtszeit sehr gefragt. SWR Simon Bendel

Für den traditionellen Weihnachtsbraten wird der erhöhte Preis wohl gerne bezahlt: Der Gänsebestand sinkt Tag für Tag. Deshalb empfiehlt Metzger Harald Hohl: Schnellstmöglich vorbestellen, damit der Gänsebraten an Weihnachten nicht vermisst werden muss.