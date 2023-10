Vor allem beim Stromverbrauch sparen einige Kommunen in Heilbronn-Franken auch weiterhin. Beim Heizen sehen viele bislang kaum einen Grund für Einschränkungen.

Viele Kommunen wollen in diesem Winter nicht so viel Energie einsparen wie im vergangenen Winter, teilen befragte Rathäuser in der Region Heilbronn-Franken dem SWR auf Anfrage mit. Das Thema Energiesparen sei jedoch weiterhin wichtig. Ähnlich sehen es auch viele Menschen in der Heilbronner Fußgängerzone bei einer nicht repräsentativen Umfrage.

Sparen ja aber kaum Einschränkungen

Im vergangenen Winter waren die verordneten Energieeinsparungen in vielen öffentlichen Einrichtungen wie Hallenbäder und Turnhallen spürbar. Kühleres Wasser in den Schwimmbecken oder geschlossene Einrichtungen beeinflussten das tägliche Leben. Derart massive Einsparungen plant in diesem Winter keine der zufällig befragten Kommunen in der Region Heilbronn-Franken. Im Landkreis Heilbronn werde es keine Einsparungen wie im vergangenen Jahr geben, aber:

Der Landkreis Heilbronn achtet jedoch weiterhin auf einen sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit Energie und spart diese dort ein, wo es sinnvoll und wirksam ist.

Ähnlich umweltbewusst geben sich viele Kommunen. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind ebenfalls keine "unliebsamen Einsparungen" geplant. Man habe aber manche Sparmaßnahme bei Beleuchtungen beibehalten.

Aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) heißt es, "in städtischen Gebäuden werden die Energiesparmaßnahmen bisher aufrechterhalten". Als Beispiel nennt die Stadt einen dunklen Flur. Im städtischen Schwimmbad sei die Stadt sowieso weniger betroffen, die Therme hänge am Naturwärmekraftwerk und werde nicht mit Gas beheizt.

Strom soll weiter gespart werden

Kommunen haben vor allem beim Strom einige Verbraucher reduziert und damit nach dem extremen "Sparwinter" einige Einsparungen beibehalten. In Öhringen (Hohenlohekreis) wird beispielsweise bei der Straßenbeleuchtung eingespart, die im Großteil der Stadt nach wie vor von 0 bis 5 Uhr ausgemacht wird.

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) werden ebenfalls mehrere Lichter zeitweise ausgeschaltet. Zusätzlich listet die Stadt aber auch weiter ausgeschaltete dezentrale Boiler oder Durchlauferhitzer in öffentlichen Einrichtungen als Sparmaßnahme auf.