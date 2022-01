Energieberater gesucht

per Mail teilen

Die Energieberatung des Main-Tauber-Kreises sucht für den Raum Wertheim Energieberater. Die Anfragen aus dem Raum Wertheim seien derzeit sehr groß, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings seien die aktiven Energieberater so ausgebucht, dass es derzeit zu langen Wartezeiten komme. Gesucht werden nun Ingenieure, Architekten, Techniker oder Personen mit ähnlichen Qualifikationen. Die Energieberater arbeiten auf Honorarbasis. Sie helfen privaten Haushalten beim Energiesparen und beim Einsatz erneuerbarer Energien. Die Beratung findet entweder stationär in einer Beratungsstelle oder bei den Verbrauchern zu Hause statt.