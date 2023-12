per Mail teilen

Das frühere Auslaufen der staatlichen Gas- und Strompreisbremse zum Jahresende und mögliche höhere Netzentgelte sorgen auch in der regionalen Wirtschaft für Unsicherheit.

Das viel diskutierte Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat einiges durcheinandergewirbelt in der Bundespolitik. Die staatliche Gas- und Strompreisbremse etwa wird bereits Ende 2023 auslaufen und nicht wie geplant Ende März 2024. Und möglicherweise wackelt auch ein milliardenschwerer Bundeszuschuss zu Netzentgelten - diese sind Bestandteil des Strompreises. Ohne den Bundeszuschuss drohen Mehrkosten für Firmen und Verbraucher.

Grundsätzlich ist alles Gift, was die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen beeinträchtigt. Dazu gehören die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise - unabhängig von diversen Förderprogrammen.

"Unsicherheit blockiert Investitionen"

Ein Anstieg der Netzentgelte könnte ein durchschnittliches mittelständisches Unternehmen nach Berechnungen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) um einen sechsstelligen Betrag belasten. Die IHK Heilbronn-Franken fordert eine bessere Planbarkeit der Energiepreispolitik. Die Unternehmen wollten verlässlich wissen, was wirtschaftspolitisch auf sie zukomme. "Diese Planbarkeit ist derzeit nicht gegeben, verunsichert die Unternehmen zunehmend und blockiert in der Folge Investitionen", schreibt die IHK in einer Mitteilung.

Wertheimer Laborglashersteller sorgt sich um Wettbewerbsfähigkeit

Viel Strom und Gas braucht etwa die Firma Lenz Laborglas in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) mit 85 Mitarbeitern. Für Geschäftsführerin Susanne Eberhard ist Unsicherheit kein guter Zustand.

Die Wirtschaft müsse jetzt abwarten, was letzten Endes entschieden werde. "Wir haben ja, glaube ich, alle mit den doch noch teuren Energiekosten zu kämpfen", so Eberhard, die das mittelständische Unternehmen in dritter Generation mit ihrem Bruder leitet.

Das Familienunternehmen Lenz Laborglas in Wertheim Lenz Laborglas GmbH & Co. KG

Jede zusätzliche weitere Belastung würde bedeuten, dass man diese über die Preise wieder weitergeben müsse, so Eberhard weiter. Und irgendwann leide darunter vielleicht auch die Wettbewerbsfähigkeit.

Preise haben sich mehr als vervierfacht

Ein bisschen Erleichterung ist bei Susanne Eberhard dennoch zu spüren. Seit Anfang Januar habe sich der Strompreis wieder halbiert. Im Vergleich zu früheren Jahren sei es aber natürlich immer noch teuer, so die 56 Jahre alte Managerin. Vor der Krise habe das Unternehmen Strom zu etwa 3,7 Cent pro Kilowattstunde eingekauft, im Oktober lag der Preis bei 11 Cent. Bei Gas habe die Firma durch gute Verträge lange Zeit unter 2 Cent eingekauft, jetzt liege man im Schnitt bei 9 Cent pro Kilowattstunde. Der Preis habe sich also mehr als vervierfacht.

Eine Stabilität bei den Energiepreisen wäre super. Und dass wir dem Wettbewerb zeigen können, dass wir immer noch konkurrenzfähig sind.

Um Kunden wieder mehr Sicherheit zu geben, plant die Firma Lenz Laborgeräte für 2024 vorerst keine weiteren Preiserhöhungen. Jeder merke inzwischen, dass eine Grenze für Preisanpassungen erreicht sei. Man könne diese auch nicht beliebig nach oben hin fortführen. Sollte es dennoch Ausreißer etwa bei einzelnen Kosten oder Materialien geben, dann will die Managerin das zunächst selbst aus Firmenmitteln kompensieren.