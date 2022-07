Rentnerin überführt Enkeltrickbetrüger

Durch die Hilfe einer 80-jährigen Rentnerin ist es der Polizei gelungen, ein Mitglied einer Enkeltrickbande in Heilbronn festzunehmen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter hatte sich als Polizist ausgegeben und verlangte am vergangenen Freitag eine Kaution für die angeblich in Untersuchungshaft sitzende Tochter der Rentnerin. Nachdem die Seniorin darauf ihre Verwandten informierte und diese die Polizei alarmierten, konnte der Betrüger bei der Geldübergabe festgenommen werden. Gegen den 18-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.