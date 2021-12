Endspurt beim weihnachtlichen Bummeln in Heilbronn-Franken

Am vierten Adventswochenende laden Weihnachtsmarkt-ähnliche Konzepte in Heilbronn-Franken zum Bummeln in winterlicher Atmosphäre ein.

Auch wenn die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg diesen Winter Corona-bedingt schließen mussten: In Heilbronn-Franken hat man sich einige Pandemie-gerechte Alternativen einfallen lassen.

Öhringer Lichtermarkt strahlt auch an diesem Wochenende

Für weihnachtliche Atmosphäre in Öhringen (Hohenlohekreis) sorgt auch diesen Freitag und Samstag wieder der Lichtermarkt: Auf Marktplatz und Schlosshof stehen rund 20 Holzhäuschen, in denen Geschenkideen und abgepackte Leckereien verkauft werden - fast wie Weihnachtsmarkt, nur ohne Imbiss- oder Getränkeangebot. Auf dem Gelände gilt 2G, Maskenpflicht und ein Abstandsgebot.

Erfolgreicher Auftakt des Lichtermarkts in Öhringen (Hohenlohekreis) Anna-Maria Dietz

Seit dem ersten Adventswochenende steht der Lichtermarkt. Die Händler seien bisher zufrieden gewesen, berichtet Anna-Maria Dietz vom Öhringer Stadtmarketing. Und auch die Besucher scheinen den Lichtermarkt zu genießen:

"Das Thema Lichtblick und Hoffnung ein bisschen vermitteln zu können, das ist auf jeden Fall aufgegangen."

Buntes Christmasshopping am Freitagabend in Künzelsau

Künzelsau (Hohenlohekreis) erstrahlt am Freitagabend in stimmungsvollem Licht. In der Innenstadt soll es ein buntes Farbenspiel geben, kündigte die Werbegemeinschaft Künzelsau an. Viele Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte bis 22 Uhr und laden ihre Kunden bis in die späten Abendstunden zum Einkaufen und zum Probieren ein.

Am Alten Rathaus stehen am Freitag und Samstag bis 21 Uhr Loungemöbel zum Verweilen, auch winterliche Speisen und Getränke soll es geben.

Auch Feuerzangenbowle ist ein beliebtes Wintergetränk (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wertheimer Winterzauber

Auch der Winterzauber in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) mit Mittelaltermarkt versprüht von Freitag bis Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr wieder weihnachtliches Ambiente. Bereits an den letzten Wochenenden wurde das Angebot an Weihnachtsleckereien und Kunsthandwerk zur Zufriedenheit des Wertheimer Stadtmarketingvereins angenommen.