Endspurt beim Brückenquerverschub auf der A6 bei Heilbronn

per Mail teilen

13 von rund 20 Metern des Brückenquerverschubs sind bereits geschafft. Heute soll der Nordteil der neuen Autobahnbrücke bei Heilbronn an seine endgültige Position gesetzt werden.

In den frühen Morgenstunden soll der Brückenverschub fortgesetzt werden, nachdem die Arbeiten am Donnerstagabend unterbrochen wurden. Heute sollen die letzten Meter des Nordteils seitlich verschoben werden, bis das 800 Meter lange und 48.000 Tonnen schwere Brückenteil schließlich an die Südseite andockt.

Der Geschäftsführer der Autobahnbetreibergesellschaft Via6West, Simon Dony, zeigte sich am Abend zufrieden mit dem Zwischenstand des Großprojekts.

"Wir haben schon ein gutes Stück geschafft. 48.000 Tonnen - das ist ne ganz schöne Menge, die man hier verschieben muss."

Zeitlicher Puffer war eingeplant

Die Mitarbeiter der Firma Hochtief sind seit dem frühen Donnerstagmorgen im Einsatz. 30 bis 40 Zentimeter pro Stunde geht der Vorschub voran. Aufgrund von Arbeitszeitschutz-Regelungen für die Mitarbeiter wurden die Arbeiten am Abend unterbrochen. "Die können nicht 14 Stunden da oben auf dem Brückenpfeiler stehen und arbeiten", sagte Gerald Hauke, der Sprecher des Bauunternehmens Hochtief, dem SWR Studio Heilbronn. Genau dafür sei der Freitag als Puffer eingeplant worden.

Autobahnbrücke A6 aus der Ferne SWR Simon Bendel

Ein Stück Technik-Geschichte

Die beiden Brückenteile standen ursprünglich 21 Meter auseinander, damit die Baumaschinen dazwischen passen. Die Querverschiebung in Heilbronn ist wohl ein Stück Technik-Geschichte, denn in dieser Größenordnung ist das weltweit vermutlich einmalig, heißt es bei der ViA6West.