Endspurt für den Heilbronner Impfbus

In Heilbronn war er das Zugpferd im Kampf gegen Corona: Nirgendwo sonst haben sich so viele Menschen impfen lassen, wie im Impfbus. Doch an diesem Samstag geht er auf letzte Fahrt.

Ganz spontan nutzt Inge Pleikert das Angebot. Auf dem Heilbronner Kiliansplatz hat die Passantin den Impfbus erblickt. Und weil sie gerade Zeit hat, holt sie sich ihren "zweiten Booster", wie sie sagt. Ali el Kabbani tut es ihr gleich. Zusammen mit seiner Partnerin ist er in der Stadt unterwegs. "Wir waren hier gerade shoppen. Und dann haben wir ihn gesehen. Und dann habe ich gedacht, OK, ich muss jetzt sowieso zur Impfung. Und dann habe ich mich einfach impfen lassen." Es sei seine erste Impfung, berichtet er weiter. Zuvor habe er Corona gehabt, jetzt wolle er sich besser davor schützen. Von der Übergangslösung zum "Erfolgs-Modell" Die Bilanz des Busses könne sich sehen lassen, betont die Heilbronner Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD). Rund 70.000 Impfungen seien seit Oktober unter städtischer Regie durchgeführt worden. Mit 40.000 bis 50.000 habe der Impfbus den größten Anteil daran. Dabei war er ursprünglich nur als Übergangslösung gedacht, während der Sommerferien. Doch vor allem die psychologische Wirkung sei groß: Man sieht, wer reingeht, kommt auch schnell wieder raus. "Beim Impfbus verschwindet niemand in einem dunklen, unbekannten Raum." Das Land fährt Impfangebot zurück Betreut hat den Bus ein Team um Dr. Martin Uellner von der Heilbronner Kreisärzteschaft. Ein Zweitjob sei das gewesen, mit einer 40-Stunden-Woche. Ganz besonders bedanke er sich bei den vielen Ehrenamtlichen, ohne die der Einsatz nicht möglich gewesen wäre. Warum am Samstag ausgerechnet das Erfolgs-Modell eingestellt wird? Das Land dränge darauf, begründet Sozialbürgermeisterin Christner den Schritt. Sie verweist auf den sogenannten "Impfpunkt" in einem ehemaligen Sportgeschäft. Der bleibe bestehen. Und zum Busunternehmen halte man Kontakt. Damit - falls nötig - der Impfbus möglicherweise doch wieder auf Tour gehen kann.