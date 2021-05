Die Inzidenzzahlen sinken, auch im Landkreis Heilbronn, und das hat viele Folgen für Gastronomie, die Kulturbranche, aber auch für die Campingplätze.

Die Inzidenzzahlen sinken, auch im Landkreis Heilbronn, und das hat viele Folgen für Gastronomie, die Kulturbranche, aber auch für die Campingplätze. So auch in Oedheim am Sperrfechter Freizeitpark. 7 Monate war geschlossen, seit Sonntag darf man auch in Oedheim wieder campen und der Ansturm war mindestens genauso groß, wie die Freude bei Campern und Betreibern. Jan Arnecke: