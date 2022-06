EnBW hält an Gas-Plänen für Kohlekraftwerk fest

Der Block 7 des Heilbronner Kohlekraftwerks wird voraussichtlich kommende Woche wieder in Betrieb gehen, teilte die EnBW auf SWR-Anfrage mit. Ein Feuer hatte am 18. Februar den Block beschädigt. Die Ursache habe nicht final geklärt werden können, so eine Sprecherin. Die EnBW gehe aber von einem technischen Defekt an der Förderanlage aus. Der Schaden bleibt voraussichtlich im einstelligen Millionenbereich. Das gesamte Kraftwerk soll in drei bis vier Jahren zunächst auf Gas und später auf Wasserstoff umgestellt werden. Diese sogenannten Fuel-Switch-Projekte seien langfristig angelegt, sodass man, stand jetzt, auch trotz der Spannungen mit Russland an den Plänen festhalte, so die EnBW.