Heilbronner Kohlekraftwerk soll weiter auf Gas umgestellt werden

Trotz der aktuellen Gasknappheit will der Energieversorger EnBW das Heilbronner Kohlekraftwerk weiter auf Gas umstellen. Der Wechsel sei nach wie vor für 2026 vorgesehen.

Das bekräftigte das Unternehmen auf SWR-Anfrage. Die Pläne sind fertig und die Aufträge für die Umstellung sind vergeben, machte die EnBW am Dienstag noch einmal deutlich. Mit dem Zusatz: Von 2026 an will der Energieversorger 1,5 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr aus den USA beziehen und damit unabhängiger werden von den jetzigen Bezugsquellen.

Pläne werden weiterverfolgt

Nach den Plänen soll die Umstellung weitergehen, Gas sei nur für eine Übergangszeit als Brennstoff vorgesehen. Ziel sei der Betrieb des Heilbronner Kraftwerks mit grünem Wasserstoff - klimaneutral. Geplanter Umstiegszeitpunkt ist Mitte der 2030er Jahre.

Projekte zur Gasumstellung werden weiterverfolgt

Zunächst allerdings will die Bundesregierung länger als geplant an der Kohle festhalten, um die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. So sollen auch Kohle-Kraftwerksblöcke wieder regulär produzieren, die derzeit nur in Reserve gehalten werden, nach dem aktuellen Entwurf bis zum 31. März 2024. Trotzdem soll die Umstellung auf Gas weitergehen. Die "Fuel-Switch-Projekte" werden laut EnBW planmäßig weiterverfolgt - unter anderem in Heilbronn.

EnBW reagiert auf Ankündigung

Es sei derzeit eine große strategische Herausforderung für die EnBW, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem SWR. Das Unternehmen müsse jetzt genau das Gegenteil von dem machen, was man sich als mittelfristigen Plan zurechtgelegt habe und ganz konkret wieder mehr auf Kohle setzen. So soll beispielsweise Block 7 des Kraftwerks in Karlsruhe länger als geplant am Netz bleiben.

Flüssiggas aus USA

Die EnBW will ab 2026 jährlich 1,5 Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) aus den USA beziehen. Der Energiekonzern und das Unternehmen Venture Global LNG aus Arlington im US-Bundesstaat Virginia informierten am Dienstag über den Abschluss von Lieferverträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Flüssiggas spiele eine zentrale Rolle bei dem Vorhaben, die Brennstoffe für die Strom- und Wärmeerzeugung breiter aufzustellen, hieß es: So könne die deutsche Gasversorgung in der Übergangszeit der Energiewende gesichert werden.