EnBW bereitet Kohlekraftwerke auf verstärkten Winter-Betrieb vor

per Mail teilen

Der Energieversorger EnBW bereitet die eigenen Kohlekraftwerke, darunter eines in Heilbronn, auf einen verstärkten Einsatz im Winter vor. Die EnBW arbeite momentan daran, die aktiven Kohleblöcke und die Blöcke, die sich in der Netzreserve befinden, auf den Winter-Betrieb vorzubereiten. Dafür werde zum Beispiel mehr Kohle beschafft und transportiert und zusätzlicher Kohle-Lagerplatz vorbereitet. Zudem werde auch die Personalplanung frühzeitig gemacht, zumal in der langfristigen Personalplanung der geplante Kohleausstieg vorgesehen ist. Im Falle eines Gasmangels werde man dank der Vorbereitungen einen Beitrag zur Versorgungssicherheit im Winter leisten, teilt der Energieversorger mit.