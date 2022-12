Gaby Parquette alias "Emma Schmälzle" verstorben

per Mail teilen

Die Mundart-Autorin Gaby Parquette ist tot. Die Wüstenroterin (Kreis Heilbronn), die unter ihrem Pseudonym "Emma Schmälzle" bekannt wurde, starb am 20. Dezember, wie ihre Familie am Dienstag mitteilte. Die Trauerfeier findet am Mittwoch statt.

Frei heraus, ohne Umschweife und selbstverständlich immer nur in schwäbischer Mundart. So war "Emma Schmälzle" landauf, landab bekannt. In Hunderten von Gedichten und Geschichtchen hat sie ihre Mitmenschen und ihre Eigenarten beschrieben. Nie platt, nie verletzend, sondern immer liebevoll und sehr treffend.

Viele dieser Gedichte hat sie auch bei ihren regelmäßigen Besuchen im SWR Studio Heilbronn vorgetragen.

Die gebürtige Waiblingerin wuchs in Stuttgart auf und fand in Wüstenrot in den Löwensteiner Bergen ihre Heimat. Gaby Parquette wurde 78 Jahre alt.