Das Land Baden-Württemberg fördert Projekte zur Entwicklung des Ländlichen Raums (ELR) in der Region Heilbronn-Franken mit 15 Millionen Euro. Das gab das Landwirtschaftsministerium am Freitag bekannt. Der größte Batzen im Land überhaupt fließt in den Kreis Schwäbisch Hall. Mit 6,3 Millionen Euro werden Projekte zum Beispiel in Fichtenberg oder Kirchberg gefördert, besonders viel erhält Frankenhardt mit über 640.000 Euro. An den Main-Tauber-Kreis gehen 4,4 Millionen Euro, Schwerpunkt ist hier Werbach, der Hohenlohekreis bekommt 2,5 Millionen, der Landkreis Heilbronn 1,7 Millionen Euro. Mit dem Geld aus dem ELR-Förderprogramm werden zum Beispiel Gasthäuser oder Dorfläden unterstützt, aber auch der Bau von Wohnungen in Ortskernen. Ziel der Förderung ist, das Leben auf dem Land attraktiv und zukunftssicher zu machen.