In Ilshofen sind einzelne Laternen mit einem rot-weißen Aufkleber markiert worden. Was es damit auf sich hat? Die sogenannten Laternenringe machen deutlich, dass die Laternen nicht die ganze Nacht über eingeschaltet sind. Wenn Autofahrer dort parken, müssen sie dann das Parklicht einschalten. Die Beschriftungsaktion in Ilshofen initiiert hat der Auto-Club-Europa. Sprecher Elias Schempf stellt immer wieder fest, dass viele dieses Verkehrszeichen gar nicht kennen.