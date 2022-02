per Mail teilen

Ein elfjähriger Junge ist am Montagabend in Nordheim (Kreis Heilbronn) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Junge hatte die Straße in Höhe einer Bushaltestelle überquert, als er vom Außenspiegel eines Wagens gestreift wurde. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.