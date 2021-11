per Mail teilen

Nach anderthalb Jahren Planungs- und Bauzeit wird am Donnerstag in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine neue Elektro-Schnellladetankstelle in Betrieb genommen. Mit einer Ladeleistung von 800 KW soll es sich um die regional größte E-Schnellladetankstelle handeln. Zur Eröffnung werden neben Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) Vertreter des Umweltministeriums und des Fraunhofer-Institutes erwartet.