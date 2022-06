Ausrangierte e-tron-Batterien von Audi aus Neckarsulm für indische Rikschas

per Mail teilen

Am Audi-Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) haben Auszubildende Elektro-Rikschas entwickelt. Diese sollen mit ausrangierten Batterien des Audi e-tron betrieben werden.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation der Audi Umweltstiftung mit dem indischen Start-up Nunam, heißt es in einer Mitteilung von Audi. Ziel sei es, auszuloten, wie Module aus Hochvoltbatterien nach ihrem Einsatz im Auto weiterverwendet werden und damit Ressourcen schonen können.

Die elektrische Rikscha soll indischen Frauen bei der beruflichen Unabhängigkeit unterstützen. Pressestelle AUDI AG

Erwerbschancen für Frauen stärken

"Die alten Batterien sind noch äußerst leistungsfähig", sagt der Co-Gründer von Nunam, Prodip Chatterjee. "Wenn sie in den richtigen Anwendungen eingesetzt werden, können Second-Life-Batterien eine große Wirkung haben und Menschen in herausfordernden Lebenssituationen helfen, ein Einkommen und ökonomische Unabhängigkeit zu erzielen - auf eine nachhaltige Art und Weise." Denn mit den E-Rikschas sollen die Erwerbschancen von Frauen in Indien gestärkt werden: Ihnen werden die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, um ihre Waren auf den Markt zu transportieren, auf dem sie diese selbst, ohne Zwischenhändler, verkaufen können.

Die Azubis bekommen durch die Teilnahme an solchen Projekten Grundlagenwissen vermittelt. Pressestelle AUDI AG

"Das Azubi-Team profitiert vom interkulturellen Austausch, das Nunam-Team von unserem Know-how bei Batterieelektronik, Ladedauer und Design - so entsteht ein Tuk-Tuk mit Audi-DNA."

E-Rikschas emissionsfrei laden

Ein zwölfköpfiges Azubi-Team aus Neckarsulm ersetzte bei den Rikschas den Verbrennungsmotor durch einen elektrischen und konstruierte den Unterboden so, dass die Batterien Platz finden und gleichzeitig spritzwassergeschützt sind. Die Module waren in Autos der Testflotte des e-tron verbaut.

Der Strom für die E-Rikschas soll laut Mitteilung vor allem aus Solarstationen kommen. Somit werde die Fahrt lokal weitestgehend CO2-emissionsfrei, berichtet Prodip Chatterjee.

Vor Ort sollen die Rikschas mit Solarstrom geladen werden, wie hier in Neckarsulm schon mal getestet wird. Pressestelle AUDI AG

Kultureller Austausch und Azubi-Beteiligung

Für die Audi AG in Neckarsulm ist der kulturelle Austausch ebenso wichtig wie die Beteiligung der Azubis: Sie sollen sich von Anfang bis Ende des Projekts mit eigenen Ideen einbringen und diese ausprobieren. Damit vermittle man fast spielerisch und nebenbei Grundlagenwissen zu Entwicklungstätigkeiten von Elektromobilität, Ressourceneffizienz und Ladetechnologien, heißt es.

Das gemeinnützige Start-up mit Sitz in Berlin und dem indischen Bangalore wird seit 2019 von der Audi Umweltstiftung gefördert. Es sei aber das erste gemeinsame Projekt, an dem auch die Audi AG beteiligt sei. Ab Anfang kommenden Jahres sollen die drei Elektro-Rikschas in Indien zum Einsatz kommen.