In der Region Heilbronn-Franken gibt es den ersten Eiswein. Wegen des geringen Ertrags im Herbst gibt es dieses Jahr auch vom Eiswein nur wenig. Das Weingut Amalienhof in Beilstein (Kreis Heilbronn) um Marcel Wiedenmann hat in der Nacht zu Montag gelesen. Er sagte, man habe ganz kurzfristig die erste richtig kalte Nacht genutzt und einen Semillon Eiswein mit 180 Grad Oechsle ernten können. Es sei zwar wenig gewesen, weil auch schon bei der normalen Ernte in 2020 die Ausbeute gering war, aber man hoffe immerhin auf rund 100 Flaschen.