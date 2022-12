Polizei verzeichnet kaum wetterbedingte Unfälle

Minustemperaturen im zweistelligen Bereich - auch in der Region Heilbronn-Franken war der Samstag und die Nacht bitterkalt. Die Polizei verzeichnete allerdings kaum Vorfälle.

So kam es laut Mitteilung der Polizei im Kreis Schwäbisch Hall zu zwei Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn: Am Samstagnachmittag geriet demnach eine 25-Jährige bei Obermünkheim mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und fuhr auf ein vor ihr stehendes Auto auf. Ebenfalls am Samstag fuhr in Crailsheim ein Taxi laut Polizei zu schnell auf glatter Straße. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte auf eine Gartenmauer. Ein Fahrgast wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden am Taxi wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Erfrierungsschutz für Obdachlose rettet Leben

Angebote, wie der Erfrierungsschutz für Obdachlose in Heilbronn, werden besonders in solch kalten Nächten dankbar angenommen. Sie retten damit Leben, sagt auch die Polizei. In der Nacht zum Sonntag sei zum Glück keine Menschen mit schwereren Erfrierungen gemeldet worden so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Das Polizeipräsidium Heilbronn verzeichnete bis zum Sonntagvormittag auch sonst keine nennenswerten Vorfälle wegen der winterlichen Straßenverhältnisse und Kälte - lediglich ein paar kleine geplatzte Wasserleitungen auf Baustellen, so ein Sprecher.