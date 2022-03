Die Heilbronner Falken haben in der Deutschen Eishockeyliga 2 in Landshut mit 1:4 verloren. Der EV Landshut konnte schon in der dritten Spielminute das erste Tor erzielen. Heilbronn wollte nicht so recht ins Spiel finden, Landshut war eindeutig die bessere Mannschaft am Mittwochabend. Wenn die Falken noch eine Chance auf die Play-offs haben wollen, müssten sie sich zum zweiten Spiel in Landshut am Freitag gewaltig steigern, heißt es vonseiten Heilbronns, sonst sei die Saison vorbei.