DEL2: Heilbronner Falken wollen Revanche zuhause

In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) steht am Samstag das zweite Halbfinalspiel zwischen Heilbronn und Frankfurt an. Die Mannschaft von Falken-Trainer Jason Morgan will versuchen, die Serie wieder auszugleichen. Das erste Spiel hatten die Falken vor 4.100 Zuschauern auswärts mit 1:4 verloren. Den einzigen Treffer für die Falken erzielte am Donnerstagabend Julian Lautenschlager. Die Heilbronner Falken stehen seit 14 Jahren erstmals wieder unter den besten vier Mannschaften der Play-offs und kämpfen gegen die Löwen Frankfurt um den Einzug ins DEL2-Finale.