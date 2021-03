Der Einzelhandel in Heilbronn ist auf wohl anstehende Öffnungen vorbereitet. Schon am Wochenende machten mehrere Geschäfte in den sozialen Netzwerken Werbung dafür.

In einem Videostatement über die sozialen Netzwerke meldete sich Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) am Wochenende vom Heilbronner Marktplatz: Seit längerem bewege sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt in einem Bereich unter 50 - aktuell sogar um die 30. Der Handel werde am Montag also "in voller Breite öffnen".

Öffnung unter Auflagen

In der jüngsten Bund-Länder-Konferenz hieß es, der Lockdown werde verlängert. Je nach Inzidenzwerten gebe es aber Lockerungen. So können jetzt in Heilbronn Geschäfte und andere Einrichtungen schrittweise unter Auflagen wieder öffnen, mit einer begrenzten Anzahl an Kunden. Bei einer Inzidenz unter 50 pro 100.000 Einwohnern ist keine Voranmeldung für die Kunden und Besucher nötig.

Corona-Mutationen im Blick behalten

Heilbronn stünde gut da, das sei aber kein Grund für Nachlässigkeiten, mahnt Mergel: Schließlich seien diese Werte nicht in Stein gemeißelt und auch die britische Corona-Mutation mache ihm Sorgen.

Eine Öffnungskonzept hätte sich der Heilbronner Oberbürgermeister auch für die Gastronomie gewünscht, wie er sagt. Er freue sich aber über die Perspektive für den Handel.

"Ich wünsche mir, dass alle die neuen Freiheiten so gut wie möglich genießen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein zeigen. Das ist zum eigenen Schutz und zum Schutz aller." Harry Mergel, Oberbürgermeister Heilbronn

Einzelhändler sehen sich gewappnet

Mehrere Einzelhändler bereiten sich schon seit Tagen auf die Öffnung vor und machten am Wochenende in den sozialen Netzwerken Werbung dafür, dass sie ab Montag wieder für ihre Kundschaft da seien, so auch das Bekleidungsgeschäft Jeanspalast in Heilbronn-Böckingen. Mit-Geschäftsführerin Monika Kampf freut sich darauf, viele Stammkunden wiederzusehen.

"Ich habe das Gefühl, dass ich in den vergangenen zehn Wochen um fünf Jahre gealtert bin. Es gab immer was zu tun. Man läuft irgendwie im Kreis, die Angst sitzt einem im Nacken, weil man nicht weiß, wie es weiter geht." Monika Kampf, Jeanspalast Heilbronn-Böckingen

Kunden wahrscheinlich zurückhaltend

Mit einem Kundenansturm zur Eröffnung rechnet Kampf aber nicht. "Eher zurückhaltend" werden die Kunden wohl sein, glaubt sie. Vorbereitet sei das elfköpfige Team auf jeden Fall. Schon nach dem ersten Lockdown gab es Hygiene-Maßnahmen, die sie gut erfüllen konnten. Zudem habe ihr Bekleidungsgeschäft genug Platz, sodass Kunden den Abstand einhalten könnten.

Sie und ihre Kollegen hielten sich in den vergangenen zehn Wochen vor allem mit dem so genannten Click-and-Collect-Verkauf der Ware über Wasser - froh darüber, zumindest ein wenig Geld zu verdienen und arbeiten zu können. Vergangene Woche habe sie endlich die Überbrückungshilfen beantragen können, sagt Kampf. Aber es werde höchste Zeit, dass etwas passiert.