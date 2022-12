Viele Menschen zog es am letzten Wochenende vor Weihnachten in die Innenstädte. Der Einzelhandel in Bad Mergentheim freute sich über ein gutes Weihnnachtsgeschäft.

Der Einzelhandel in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist mit dem zurückliegenden Adventswochenende zufrieden. Es ist bedeutend fürs Weihnachtsgeschäft und zudem das wichtigste Wochenende im Jahr, sagt Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender der City-Gemeinschaft. Noch zu Beginn der Adventszeit waren Kunden eher zurückhaltend, das habe sich aber gegeben, so der Einzelhändler aus der Modebranche. Menschen kommen in Shoppinglaune Ein Grund könnte unter anderem das kalte Wetter mit Schnee sein, mutmaßt Kuhn. Da ziehe es die Menschen nicht so weit weg - viele blieben hier und gingen auf den Weihnachtsmarkt und eben in die Geschäfte. Und auch viele, die sich zu Beginn der Adventszeit noch vorgenommen hätten, zu sparen, seien möglicherweise jetzt doch bereit, das ein oder andere Geschenk für die Liebsten zu kaufen. Noch zu Beginn der Adventszeit verzeichnete der Einzelhandel in Baden-Württemberg ein eher schleppend anlaufendes Weihnachtsgeschäft. Das könnte sich gewendet haben, so Kuhn. Die Woche und das Wochenende vor Weihnachten seien noch einmal ausschlaggebend. Baden-Württemberg Spätes Weihnachtsgeschäft Einzelhandel in BW mit Umsatz zufrieden Laut einer Umfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg hat der Konsum am vierten Adventssamstag noch einmal angezogen. Staatliche Unterstützung hätte diese Erholung ermöglicht. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Mit Service und Atmosphäre gegen den Online-Handel Den Online-Handel habe die City-Gemeinschaft in Bad Mergentheim in diesem Jahr nicht so sehr als Konkurrenz wahrgenommen wie schon in zurückliegenden Zeiten. Im Gegenteil, die Kundschaft setze wieder mehr auf Service und ein ansprechendes Angebot. Auch eine angenehme Atmosphäre, wie ein Weihnachtsmarkt, könnte für Kundinnen und Kunden anziehend wirken, mutmaßt Kuhn. Trotz des besser laufenden Weihnachtsgeschäft versuche der Handel aber immernoch an Vor-Corona-Zeiten anzuknüpfen.

Sendung am Mo. , 19.12.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg