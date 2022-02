Kritik an Corona-Einschränkungen im Einzelhandel

Im Einzelhandel fällt seit heute die 3G-Regel weg. Dies gilt allerdings nur in der Alarmstufe I, sollten die Werte wieder steigen, beharrt das Sozialministerium auf 2G. Letzteres kritisiert Daniel Schott, Geschäftsführer des Möbelhauses Schott mit mehreren Standorten in der Main-Tauber-Region, und zweiter Vorsitzender des Wirtschaftsforums "Pro Tauberbischofsheim". Er sagte dem SWR: "Diese Regelung sollte für den Einzelhandel komplett aufgelöst werden." Es könne bislang niemand nachvollziehen oder auch begründen, warum im Einzelhandel diese Restriktion überhaupt durchgeführt werde, so Schott. Es gebe nachweislich keine oder ganz geringe Ansteckungszahlen im Einzelhandel - bis dato. "Also eine absolut nicht nachvollziehbare Entscheidung."