Heilbronn-Franken: Einzelhandel erwartet Rückgang im Weihnachtsgeschäft

Die hohe Inflation lässt das Weihnachtsbudget in diesem Jahr schrumpfen. Davon geht der Deutsche Handelsverband aus. Auch viele Geschäfte in der Region rechnen mit weniger Umsatz.

Der Einzelhandel geht in diesem Jahr von einem schlechteren Weihnachtsgeschäft aus als in den Jahren zuvor. Als Grund nannte Alexander von Preen, der Präsident des Deutschen Handelsverbands und Chef des Heilbronner Handelsverbunds INTERSPORT, die Inflation sowie die unsichere Stimmung durch den Nahostkonflikt. Auch der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen. Die vielen Krisen mindern zudem die vorweihnachtliche Kaufbereitschaft.

Krisen drücken Einkaufslust

Die Adventszeit ist für den Einzelhandel die umsatzstärkste und somit wichtigste Zeit. Doch in diesem Jahr wird es für den Einzelhandel schlechter laufen als sonst. Da ist sich Hans-Joachim Kuhn sicher. Als erster Vorsitzender der City Gemeinschaft Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sieht er den Grund im stetigen Verfall der Innenstädte. Zudem schwinde besonders in Krisen die Kaufbereitschaft der Menschen.

Die Menschen haben Angst, dass sie ihre Ausgaben nicht mehr bestreiten können. Deswegen sparen sie. Und da ist Konsum an erster Stelle

Die Inflation und die Unsicherheit durch die verschiedenen Krisen trüben die Erwartungen in diesem Jahr. Laut einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY werden die Menschen in Deutschland in diesem Jahr weniger für ihre Weihnachtsgeschenke ausgeben. Rund 250 Euro sind im Schnitt pro Kopf veranschlagt. Im Jahr 2019, vor der Pandemie, lag das Weihnachtsbudget noch bei 280 Euro.

Buchhandlung Osiander blickt positiv Richtung Weihnachten

Laut der EY-Studie sollen Bücher dieses Jahr auf der Liste der beliebtesten Geschenke stehen. Bereits jetzt im November bemerkt Juliane Süßmilch, Filialleiterin der Bücherei Osiander, einen stärkeren Andrang an Kundinnen und Kunden. Sie blickt positiv auf das Weihnachtsgeschäft. Die gestiegenen Preise durch die Inflation bemerkt Juliane Süßmilch in ihrem Geschäft kaum. Die Preise der Bücher seien noch nicht so stark gestiegen wie andere Produkte, weshalb einige Menschen Bücher als schönes und preiswertes Geschenk sehen, so Süßmilch weiter.

Gemischte Einstellungen in Heilbronn

Bei einer nicht-repräsentativen SWR-Umfrage in der Heilbronner Innenstadt stellte sich heraus, dass auch dort einige ihr Weihnachtsbudget in diesem Jahr oder bereits zur Pandemie-Zeit gekürzt hatten.

Man muss sparen ohne Ende. Daher bewegt sich das Budget etwas niedriger als früher.

Gestiegenen Preise, hohe Lebenshaltungskosten - dennoch bleibt bei manchen das Budget gleich. In Einzelfällen gibt es keine Grenze, manche kaufen einfach, was gefällt.