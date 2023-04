Heilbronner Einzelhandel zieht positive Bilanz zum Ostergeschäft

Der Heilbronner Einzelhandel hat große Erwartungen aufs Ostergeschäft gesetzt und zeigt sich vom Erfolg selbst überrascht. Die Stadtinitiative zieht Bilanz.

Ostern ist nicht nur das höchste Fest für Christen – neben Weihnachten und Schulbeginn ist es auch der umsatzstärkste Termin im Jahreskalender des Einzelhandels. Allerdings nur, wenn sich die Menschen das auch leisten können und wollen. Gilt in diesem Jahr angesichts Inflation und gestiegener Preise für die Heilbronner: Früher war mehr im Osternest?

Auch im Schreibwarengeschäft von Eva Schnepf, die gleichzeitig die zweite Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn ist, war die Unsicherheit groß, trotzdem hat sie voll aufs Ostergeschäft gesetzt. In der Karwoche gilt bei ihr: Urlaubssperre für alle Mitarbeitenden.

Für viele Branchen sei die Osterzeit neben Weihnachten und Schulanfang die umsatzstärkste im Jahr: Nester wollen befüllt werden, die Frühjahrsgarderobe ausgebessert, so Schnepf. Allerdings muss die Kundschaft auch den Weg in die Innenstadt finden, statt auf die Online-Konkurrenz zu setzen.

Stadtinitiative: Erwartungen übertroffen

Der verkaufsoffene Sonntag hat Mut gemacht und die gute Stimmung blieb über Gründonnerstag und Ostersamstag erhalten. Auch Johannes Nölscher, der erste Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn, zieht eine durchweg positive Bilanz und sieht die Erwartungen des Einzelhandels in diesem Jahr noch übertroffen.

"Die Freude ist groß, dass wir nach Corona wieder auf einem guten Weg sind. Es tut sich was in Heilbronn."

Positive Signale für die Innenstadt

Dass sich was tut in Heilbronn, dazu tragen laut Stadtinitiative auch neue Konzepte der Stadt gegen Leerstand bei, wie der neu eröffnete Concept-Store in der Kaiserstraße. Auch wenn das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht sei – mit rund 10 Prozent Plus in der Osterwoche ist Eva Schnepf schon sehr zufrieden.

"Wir sind immer noch 17 Prozent hinter vorpandemischem Niveau – es waren aber auch schon mal 25 Prozent."

Beide Einzelhändler sehen im Ostergeschäft Zeichen der Entspannung und des Aufschwungs. Sie hoffen nun auf weitere Maßnahmen zur Innenstadtbelebung – eine baldige Lösung für das Wollhaus etwa, oder eine Markthalle für Heilbronn – und blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft.