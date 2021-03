Ab Montag könnte Shopping in der Heilbronner Innenstadt wieder möglich sein. Die Einzelhändler bereiten sich bereits auf eine Öffnung vor.

Der Grund für das mögliche Ende des Lockdowns: Die Inzidenzwerte im Stadtkreis sind stabil unter dem Wert 50. Aktuell hat Heilbronn mit 30 sogar den niedrigsten Wert aller 44 Stadt- und Landkreise.

Die Stadt Heilbronn will sich erst zum Thema Öffnungen äußern, wenn eine entsprechende Verordnung des Landes vorliegt. Wann dies der Fall sein wird, das konnte die Pressesprecherin auf SWR-Anfrage nicht sagen.

Vorbereitungen laufen

Im Heilbronner Messer- und Haushaltswarengeschäft Maurer in der Innenstadt laufen die Vorbereitungen für eine mögliche Öffnung. Man könne am Montag problemlos aufmachen, so Jürgen Maurer.

"Wir haben ein klares Hygienekonzept. Außerdem gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl an Kunden im Laden. Alles was Kunden in die Hand nehmen, wird desinfiziert. Das ist machbar, auch wenn es ein Aufwand ist. Wir würden uns freuen, wenn Kunden wieder in größerer Zahl zum Einkaufen kommen." Jürgen Maurer, Geschäftsführer Maurer Heilbronn

Durch den Corona-Lockdown ist die wirtschaftliche Situation bei Maurer schlecht. Es werde aktuell weiter privates Geld investiert, die Kosten liefen schließlich weiter.

Landkreistag wünscht sich gemeinsame Lösungen

Der baden-württembergische Landkreistag hätte sich eine landesweit einheitliche Regelung für Öffnungen gewünscht. Jetzt könnten Menschen in Kreise strömen, in denen Geschäfte wieder geöffnet seien. In einer aktuellen Mitteilung heißt es jetzt, akzeptiere die Entscheidung der Landesregierung, Öffnungen von "kreisindividuellen Inzidenzwerten" abhängig zu machen. Jetzt komme es darauf an, gemeinsam angemessene Lösungen zu entwickeln.

Der Heilbronner Modehändler Wolfgang Palm vermisst weiter eine klare Strategie der Politik. Eine Öffnung ab Montag sei zwar erfreulich, er gehe aber davon aus, dass im April bereits wieder geschlossen werden müsse. Für einen drohenden Flickenteppich habe er kein Verständnis.