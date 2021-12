Corona: 2G-Regel stellt Einzelhändler vor Herausforderung

Bund und Länder haben die 2G-Regel im Einzelhandel beschlossen. In mehreren Kreisen in Heilbronn-Franken gelten die verschärften Regeln für Ungeimpfte bereits, da bei der Sieben-Tage-Inzidenz die 500er-Marke überschritten wurde.

In Heilbronn haben sich diese Regeln bereits am ersten Adventssamstag bemerkbar gemacht. Es gab weniger Umsatz, hieß es, und das im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Weniger Menschen zieht es derzeit in die Innenstädte, Weihnachtsmärkte und adventliche Einkaufs-Aktionen, die in vergangenen Jahren als Publikumsmagneten sonst den Umsatz ankurbelten, sind im zweiten Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Im Stadtkreis Heilbronn gilt wegen einer Inzidenz über 500 bereits, dass nur Geimpfte und Genesene in Geschäfte dürfen. Ausgenommen davon sind lediglich Geschäfte und Märkte, die der Grundversorgung dienen, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Der Adventssamstag sei von den Umsätzen her enttäuschend gewesen, sagte zum Beispiel der Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn, Johannes Nölscher.

Kontrolle und Regelwerk als Herausforderung

Auch in den Landkreisen Heilbronn und Schwäbisch Hall sowie im Hohenlohekreis gelten die verschärften Regeln aus der Corona-Alarmstufe II für Ungeimpfte bereits, im Main-Tauber-Kreis bisher nicht. Dort liegt die Inzidenz noch unter der 500er-Marke. Mit dem neuen Beschluss von Bund und Ländern soll dort künftig auch 2G im Einzelhandel gelten - wie in ganz Deutschland.

In Künzelsau (Hohenlohekreis) wird die 2G-Regel ebenfalls bereits umgesetzt - und muss auch kontrolliert werden: Mithilfe einer App werden die Nachweise der Kunden eingescannt, sagt Matthias Uebele, Vorsitzender der Künzelsauer Werbegemeinschaft und selbst Einzelhändler. Dafür hat er ein altes Smartphone aus der Schublade gezogen, auf dem die App installiert ist. Das Personal checkt den 2G-Status der Kunden. Von den vielen Regelungen ist der Händler sichtlich genervt. Neuerungen, wie dass die gelben Impfbücher in Baden-Württemberg seit dem 1. Dezember nicht mehr ausreichen, habe er aus den Nachrichten erfahren. Eine offizielle Mitteilung habe er nicht bekommen.

Künzelsau setzt auf vorsichtige Öffnung

Unterdessen setzt die Stadt Künzelsau auf vorsichtige Öffnung statt Schließung. Eine Winterlounge soll in Betrieb gehen: Bänke, Tische, Freiluftgastronomie und Punsch soll es geben, so Christoph Bobrich von der Stadtverwaltung. Er ist zuversichtlich, dass die Winterlounge offenbleiben darf.

So zuversichtlich ist Georg Jung nicht. Der Verkäufer von Kerzen und Zubehör hat eine wahre Absagen-Tournee hinter sich. In Mosbach gab es keine Standerlaubnis. Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat ihm eine Absage erteilt, in Heilbronn musste er seinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt wieder abbauen, als er gerade aufgebaut hatte. In Stuttgart hatte er kaum auf, da musste er wieder zumachen. Nach Künzelsau kam er, weil die Stadt Heilbronn ihm hier einen Standplatz vermittelt hat. Fragt sich für wie lange, sagt er.

Bund und Länder sind flächendeckend für 2G-Regeln für Einzelhandel

Am Donnerstag haben Bund und Länder bei einem Treffen strengere Corona-Regeln vereinbart. Die BW-Regierung hat bereits verschiedene Verschärfungen für Samstag angekündigt. Unter anderem soll die 2G-Regel auf den Einzelhandel ausgedehnt werden. Das würde dann auch im Main-Tauber-Kreis bedeuten: Nur noch Geimpfte und Genesene dürften in Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen.