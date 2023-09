Die Gewerkschaft ver.di fordert in der Region Heilbronn-Franken Beschäftigte im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel zu Warnstreiks auf. Rund 200 reisen zur Demo nach Stuttgart.

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Dienstag in der Region Heilbronn-Franken erneut Beschäftigte im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel zum Warnstreik auf. Gemeinsam reisen rund 200 Beschäftige aus der Region nach Stuttgart, um für ihre Forderungen zu demonstrieren. Wie Katharina Kaupp, die ver.di-Bezirksgeschäftsführerin Heilbronn-Neckar-Franken, dem SWR sagte, wolle man mit mehreren Bussen nach Stuttgart fahren. Einer ist am Morgen an der Heilbronner Theresienwiese gestartet. In der Landeshauptstadt ist am Vormittag eine große zentrale Demonstration geplant. Von dem Warnstreik sind Betriebe wie Media Markt, H&M, Kaufland und Edeka betroffen.

Einzelhandel hat Löhne einseitig angehoben

Die nächste Verhandlungsrunde im baden-württembergischen Einzelhandel ist laut Kaupp erst am 3. November und im Großhandel am 4. Oktober. Doch auch jetzt sei es schon ratsam, Kampfgeist zu zeigen.

Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir jetzt nicht nachlassen und die Zeit weiterhin sehr kämpferisch begleiten, so dass sich dann was tut.

Schon im Bus wird Stimmung gemacht: Rund 200 Streikende aus dem Einzelhandel, wie hier in Heilbronn, reisen aus der Region Heilbronn-Franken zu einer Kundgebung nach Stuttgart. Ver.di

In der vergangenen Woche hatten mehrere Einzelhändler angekündigt, ihre Löhne anzuheben. Das berichtete die deutsche Presseagentur. Darunter seien der Discounter Aldi, aber auch Kaufland mit Sitz in Neckarsulm und Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (beide Kreis Heilbronn).

Die Verhandlungen im Einzelhandel laufen seit Monaten. Seit dem Frühjahr wird über Gehälter und Löhne für die Beschäftigten verhandelt. Die Gewerkschaft ver.di betonte dabei immer wieder, dass eine Entgelterhöhung von 5,2 Prozent unzureichend sei.