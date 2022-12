Einzelhandel erwartet guten Abschluss des Weihnachtsgeschäfts

Auch für den letzten Tag erwarten die Einzelhändler in Heilbronn-Franken noch einmal reichlich Kundschaft. Heiligabend an einem Samstag ermöglicht vielen noch Last Minute-Einkäufe.

Dieses Jahr sei die Datumskonstellation günstig, sagt Johannes Nölscher, Vorstandsvorsitzender der Stadtinitiative Heilbronn. Da der 24. Dezember auf einen Samstag falle, hätten viele Personen an dem Tag frei - damit steht Einkäufen in letzter Minute nichts mehr im Wege. Vor allem seien es aber die Lebensmittelhändler, die dabei zum Zuge kommen. In den Bekleidungsgeschäften sei es eher ruhig, da kämen die meisten Kunden nur noch für Kleinigkeiten oder "Notgeschenke" vorbei.

Last Minute: Vorteil gegenüber dem Online-Handel

Auch in Künzelsau (Hohenlohekreis) erwartet man noch einiges an Betrieb. Hier könne man besonders den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Online-Handel ausspielen, meint Patrick Köhler, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Künzelsau. Wenn der Online-Shop nicht mehr rechtzeitig liefern kann, sei der Handel vor Ort gefragt. Gekauft würden dann meist Dinge wie Schals, Mützen oder Handschuhe. Eben Dinge, bei denen die Kleidergröße keine Rolle spiele und man nicht daneben liegen könne.

Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender der Einzelhändler in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), erwartet zu Heiligabend eher einen ruhigen Verkaufstag. Durch die lange Vorlaufzeit habe sich das Weihnachtsgeschäft etwas entspannt. An Jahren mit Heiligabend unter der Woche sei das deutlich stressiger. Last Minute-Geschenke würden in seinem Modegeschäft seltener vorkommen, die letzten ein bis zwei Tage wären vor allem für den Lebensmittelhandel fordernd.

Einkäufe immer kurzfristiger

Was viele Händler beobachten: Von Jahr zu Jahr werden Geschenke kurzfristiger eingekauft. Die Leute scheinen eher mit anderen Dingen beschäftigt, da hätten viele "dieses Weihnachten gar nicht auf dem Schirm", meint Daniel Herrmann, der auch im Vorstand von "Schwäbisch Hall Aktiv" ist, muss dabei aber lachen. Am 24. kämen dann eben noch die, deren Amazon-Päckchen doch nicht mehr rechtzeitig geliefert wurde.

"Die Leute wollen etwas schenken, was auch verbraucht wird, und nicht nur rumsteht."

Bei ihm im Laden "vomFASS" seien gerade vor allem Sets mit Essig und Öl gefragt. Die Leute würden auch gezielter kaufen, sich genauer überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Da helfe es natürlich, wenn man den Whiskey erst einmal noch probieren darf, bevor man die Flasche kauft.

Einzelhändler insgesamt zufrieden

Insgesamt sind die Einzelhändler mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Man sei zwar noch nicht ganz auf dem Niveau von vor Corona, aber wenn man bedenke, wie die ursprüngliche Prognose für das Jahr gewesen sei, sei es dann doch deutlich besser geworden.

Jetzt erwarte man noch eine gute Woche zwischen Weihnachten und Silvester, wenn die meisten Leute Urlaub und damit Zeit für einen Stadtbummel haben und dabei ihre geschenkten Gutscheine einlösen wollen - oder doch die neue Krawatte umtauschen möchten.