Einzelhändler mit verkaufsoffenem Sonntag zufrieden

Die Heilbronner Einzelhändler und Gastronomen sind mit dem verkaufsoffenen Sonntag "Jazz und Einkauf" zufrieden. Bei Musik an verschiedenen Orten in der Innenstadt waren die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Johannes Nölscher von der Stadtinitiative Heilbronn sagte, dass sie sehr zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag seien. Es war ein Befreiungsschlag für Gastronomie und Einzelhandel, nach so vielen Monaten des Lockdowns endlich mal wieder eine volle Innenstadt zu erleben. Bei dem schönen Wetter, der guten Musik gefüllte Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte zu sehen, macht einfach mal wieder Spaß und das freue sie natürlich sehr, so Nölscher weiter.