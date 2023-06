Neue Straßenmeisterei für rund elf Millionen Euro

An der B290 in Tauberbischofsheim wird am Sonntag die neue Straßenmeisterei mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht. Der Bund hat rund elf Millionen Euro investiert.

Interessierte können am Sonntag von 11:30 Uhr bis 17 Uhr einen Blick in die nagelneue Straßenmeisterei an der B290 in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) werfen. Dabei werden auch die Fahrzeugflotte und Geräte gezeigt. Auszubildende, Gesellen und Meister informieren über das Berufsbild Straßenwärterin oder Straßenwärter.

Die Mitarbeitenden der Straßenmeistereien, so der Landrat Christoph Schauder, leisteten einen sehr wichtigen Beitrag, damit die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in einem guten Zustand blieben und zu jeder Jahreszeit sicher befahren werden könnten. Dafür brauche man eine zeitgemäße technische Ausstattung. Deshalb sei die Freude groß, dass der in die Jahre gekommene Betriebshof in Tauberbischofsheim durch einen Neubau habe ersetzt werden können. Eine Sanierung des alten Gebäudes sei wirtschaftlich nicht mehr möglich gewesen.

"Die Straßen sind die Lebensadern unseres Landkreises."

Hohe Millioneninvestition in Distelhausen

Die Straßenmeisterei Tauberbischofsheim ist für insgesamt rund 340 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen verantwortlich. Die neue Straßenmeisterei hat Büroflächen, eine neue Salzhalle und eine Soleanlage. Sie liegt im Tauberbischofsheimer Ortsteil Distelhausen direkt an der B290. Ein besonderer Schwerpunkt sei auf die Klimafreundlichkeit des Gebäudes gelegt worden, heißt es. Der Bund hat in den Neubau rund elf Millionen Euro investiert.