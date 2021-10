Millionen-Investition in den Hochwasserschutz

Am Freitagnachmittag haben Land, Regierungspräsidium und Kommunen Hochwasserschutzeinrichtungen in Niedernhall und Umgebung (Hohenlohekreis) im Wert von 8,3 Millionen Euro offiziell eingeweiht. Davon entfallen 6,3 Millionen auf die Stadt Niedernhall. Für das Geld wurden auf zwei Kilometer Länge Dämme erhöht, ein Pumpwerk erweitert, die Straßenentwässerung erneuert und eine Stahlbetonwand errichtet. Auf ihr hat der Mulfinger Graffiti-Künstler Gerd Metzler eine Stadtansicht von Niedernhall gesprüht. In den kommenden Wochen will er das Bild noch um die angrenzende Landschaft ergänzen. Anlass für die Maßnahmen war die Sturzflut am Kocher im Jahr 2016.