Gewerbliche Schule in Öhringen wird eingeweiht

Am Freitagvormittag wird die Gewerbliche Schule Öhringen eingeweiht. Nach sieben Jahren sind Sanierung und Erweiterung abgeschlossen.

Die Gewerbliche Schule in Öhringen (Hohenlohekreis) wird am Freitagvormittag um 11 Uhr eingeweiht. Sie war über viele Jahre das größte Investitionsprojekt des Hohenlohekreises. Sieben Jahre lang wurde die Schule in mehreren Etappen saniert. Insgesamt verschlang das Projekt rund 31 Millionen Euro. Unter anderem wurde eine Traktorenhalle zu einem Unterrichtsgebäude für Elektrotechnik umgebaut, neue Metallwerkstätten sowie Räume für das Kreismedienzentrum wurden errichtet. EDV-Räume, neue Klassenzimmer und ein offener Lernbereich sind entstanden, um klassenübergreifend unterrichten zu können.

Tag der offenen Tür und Frühschoppen

Während am Freitag geladene Gäste kommen, ist am Samstag Tag der offenen Tür. Hier wird außerdem das 50-jährige Bestehen des Technischen Gymnasiums nachgefeiert, das im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Am Sonntag gibt es ein Weißwurst-Frühschoppen.