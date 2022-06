Kritik an Einweg-Getränkeverpackungen: Discounter Lidl weist Vorwürfe der DUH zurück

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl

Das Handelsunternehmen Lidl gehört zur Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und ist nach eigenen Angaben eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel. Aktuell betreibe Lidl rund 11.550 Filialen in über 30 Ländern weltweit. In Deutschland seien es über 91.000 Mitarbeitende, die in über 3.200 Filialen beschäftigt seien.