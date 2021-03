per Mail teilen

Mit einem Großaufgebot haben rund 120 Rettungskräfte und Polizeibeamte am Dienstagabend am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) nach einem Mann gesucht. Auch eine Drohne und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Zuvor hatte eine Zeugin laut Polizei gesehen, wie ein Mann durch den Matsch des Sees gelaufen war. Da er auf ihre Ansprach kaum reagiert hatte, hatte sie die Polizei informiert. Die Suche nach dem Mann blieb erfolglos. Nach Polizeiangaben gab es bislang auch keine Vermisstenmeldung.