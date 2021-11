Tafel-Aktion "Eins mehr" startet wieder

per Mail teilen

In Künzelsau (Hohenlohekreis) startet am Montag wieder die Aktion "Eins mehr". Bis kommenden Montag steht im Foyer des Rathauses eine Spendenkiste bereit. Wer beim Einkaufen "Eins mehr" für den Tafelladen mitnimmt, kann das dort abgeben. "Haltbare Lebensmittel, Dinge, die jede Woche auf unserem Einkaufszettel stehen, können wir dringend gebrauchen", sagte Anke Braun, die Leiterin der Künzelsauer Tafel, dem SWR. Dazu gehören auch Drogerieartikel wie Seife und Shampoo. Die Aktion "Eins mehr" wird von der Stadt Künzelsau initiiert, in Zusammenarbeit mit der Diakonischen Bezirksstelle Künzelsau und der katholischen Kirchengemeinde. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind wieder mehr Menschen auf die Tafeln angewiesen.